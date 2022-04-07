Хлои Кардашьян: «Тристан Томпсон – отличный парень и отличный отец. Просто этот парень не для меня»

Американская телезвезда Хлои Кардашьян рассказала о своих отношениях с центровым «Чикаго» Тристаном Томпсоном.

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