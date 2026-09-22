Жительница Подмосковья попала в реанимацию, съев упаковку сушеного манго

Врачи Домодедовской больницы в Подмосковье спасли девушку от угрожающего жизни отека. Тяжелая аллергическая реакция возникла сразу после того, как она съела упаковку сушеного манго.
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