ВОЗ: 3,3 млрд людей ощущают последствия глобального потепления для здоровья

В мире более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления на здоровье, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ванесса Керри во время Дня здоровья на климатической конференции ООН (COP28) в Дубае.
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