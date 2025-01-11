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Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова

Временные ограничения введены на работу аэропорта в Саратове. Об этом сообщили в Росавиации. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов", – говорится в сообщении.

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