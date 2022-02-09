Жулин объяснил, почему развод с Навкой был для него драмой

Александр Жулин рассказал, почему ему было очень тяжело разводиться с Татьяной Навкой. Фото: из открытых источников Бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин в шоу «Судьба человека» рассказал о разводе с ней в 2010 году после 14 лет брака.