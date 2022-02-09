Dooralei

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Ну сколько можно об этой мумии и её недоросле,померли так померли.Алла Пугачева обр...
  • Андрей Седой
    Ещё один....Дима Билан призна...
  • Леонид Попивняк
    Александр Ветчинов очень был хорош.....начинал пацаном лет 10-11-ти.......перед закрытием программы уже студентом игр...Тина Канделаки от...

Жулин объяснил, почему развод с Навкой был для него драмой

Жулин объяснил, почему развод с Навкой был для него драмой

Александр Жулин рассказал, почему ему было очень тяжело разводиться с Татьяной Навкой. Фото: из открытых источников Бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин в шоу «Судьба человека» рассказал о разводе с ней в 2010 году после 14 лет брака.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх