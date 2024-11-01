Сорвать секретки, замять пороги, подделать кривизну диска — подставы шиномонтажа

Ранняя или поздняя замена Осенью многих автолюбителей волнует вопрос: когда же переходить на зимние шины? Если сделать это слишком рано, то жалко будет царапать асфальт шипами, да и тормозной путь на теплом асфальте у зимних шин будет больше, чем у тех, кто еще не перешел на зимнюю резину.