Сорвать секретки, замять пороги, подделать кривизну диска — подставы шиномонтажа

Ранняя или поздняя замена Осенью многих автолюбителей волнует вопрос: когда же переходить на зимние шины? Если сделать это слишком рано, то жалко будет царапать асфальт шипами, да и тормозной путь на теплом асфальте у зимних шин будет больше, чем у тех, кто еще не перешел на зимнюю резину.
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