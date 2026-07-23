ВС РФ освободили Белицкое в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» освободили город Белицкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников «В результате активных наступательных действий штурмовых подразделений группировки «Центр», в том числе на бронетехнике, завершено освобождение города Белицкое», — говорится в сообщении.
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