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ВС РФ освободили Белицкое в ДНР

ВС РФ освободили Белицкое в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» освободили город Белицкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников «В результате активных наступательных действий штурмовых подразделений группировки «Центр», в том числе на бронетехнике, завершено освобождение города Белицкое», — говорится в сообщении.

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