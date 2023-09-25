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Челябинские ученые узнали, чего боятся жители России

Челябинские ученые узнали, чего боятся жители России

Ученые из Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ создали интернет-портал, который представляет собой обширную базу данных о различных интерпретациях в русской лингвокультуре важных общечеловеческих ценностей и ментальных категорий.

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