Челябинские ученые узнали, чего боятся жители России

Ученые из Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ создали интернет-портал, который представляет собой обширную базу данных о различных интерпретациях в русской лингвокультуре важных общечеловеческих ценностей и ментальных категорий.
Ученые из Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ создали интернет-портал, который представляет собой обширную базу данных о различных интерпретациях в русской лингвокультуре важных общечеловеческих ценностей и ментальных категорий.
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