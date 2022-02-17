Адвокат Калинов: экстрасенса Мирославу Руну допросят в рамках расследования пропажи рязанки Елены Логуновой

"Моё ходатайство о допросе Мирославы Руны удовлетворено. Следователь ГСУ СК РФ уже неоднократно общался с ней по телефону и, слов следователя ГСУ СК РФ, Мирослава Руна сообщила ему много значимых и интересных обстоятельств по делу Елены Логуновой.