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Адвокат Калинов: экстрасенса Мирославу Руну допросят в рамках расследования пропажи рязанки Елены Логуновой

Адвокат Калинов: экстрасенса Мирославу Руну допросят в рамках расследования пропажи рязанки Елены Логуновой

"Моё ходатайство о допросе Мирославы Руны удовлетворено. Следователь ГСУ СК РФ уже неоднократно общался с ней по телефону и, слов следователя ГСУ СК РФ, Мирослава Руна сообщила ему много значимых и интересных обстоятельств по делу Елены Логуновой.

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