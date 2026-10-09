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Царьград

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Пожар на 90 «квадратах» унес жизни двух человек

Пожар на 90 «квадратах» унес жизни двух человек

Площадь возгорания в частном доме составила около 90 квадратных метров, а причину пожара устанавливают специалисты.

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