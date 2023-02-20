FT: Дуда призвал НАТО гарантировать Украине безопасность после окончания СВО

Перед визитом в Варшаву президента США Джо Байдена глава Польши Анджей Дуда обратился к странам НАТО с призывом гарантировать Украине безопасность после окончания СВО.
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