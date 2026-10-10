Kronen Zeitung: АПС запросила данные о грузе украинских спецслужб в Австрии

Австрийская партия свободы (АПС) потребовала выяснить, как микроавтобус украинских спецслужб пересек границу страны с грузом весом около 200 килограммов.
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