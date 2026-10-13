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В Аксае под Ростовом-на-Дону горит склад на площади 9000 кв.м

В Аксае под Ростовом-на-Дону горит склад на площади 9000 кв.м

Пожар возник на территории завода "Аксайкардандеталь" (улица Гагарина, 19б), в одном из складских помещений.

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