Китай смягчает позицию в отношении игр, а новые ограничения пойдут индустри...

Китай смягчает позицию в отношении игр, а новые ограничения пойдут индустрии на пользуВслед за анонсом в конце прошлой недели встряхнувших индустрию новых правил для китайского гейминга местный регулятор сделал ещё один шаг в сторону смягчения своей позиции в отношении видеоигр.