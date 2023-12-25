Китай смягчает позицию в отношении игр, а новые ограничения пойдут индустри...

Китай смягчает позицию в отношении игр, а новые ограничения пойдут индустрии на пользуВслед за анонсом в конце прошлой недели встряхнувших индустрию новых правил для китайского гейминга местный регулятор сделал ещё один шаг в сторону смягчения своей позиции в отношении видеоигр.
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