НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

За 6 лет в экономику Калужской области планируют вложить более 4 млрд рублей

За 6 лет в экономику Калужской области планируют вложить более 4 млрд рублей

За 6 лет - с 2024 по 2029 годы по государственной программе «Экономическое развитие в Калужской области» из федерального и регионального бюджетов будет выделено более 4 млрд рублейЗа 6 лет - с 2024 по 2029 годы по государственной программе "Экономическое развитие в Калужской области" из федерального и регионального бюджетов будет выделено более 4 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх