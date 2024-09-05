За 6 лет в экономику Калужской области планируют вложить более 4 млрд рублей

За 6 лет - с 2024 по 2029 годы по государственной программе «Экономическое развитие в Калужской области» из федерального и регионального бюджетов будет выделено более 4 млрд рублейЗа 6 лет - с 2024 по 2029 годы по государственной программе "Экономическое развитие в Калужской области" из федерального и регионального бюджетов будет выделено более 4 млрд рублей.