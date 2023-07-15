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Экс-разведчик США раскрыл последний план НАТО по России

Экс-разведчик США раскрыл последний план НАТО по России

Комбат «Зима» рассказал, что у ВСУ исчезла западная техника на Угледарском направлении. Военная спецоперация (СВО) РФ на Украине, последние новости на сегодня, 16 июля 2023: ВС РФ наступает на Купянск, прорывая оборону ВСУ у Лимана Первого В районе Лиман Первый — Синьковка — Масютовка продолжаются интенсивные боевые действия, в ходе которых ВС РФ наступает на город Купянск и преодолевает оборону ВСУ, сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на бойцов, находящиеся на месте событий.

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