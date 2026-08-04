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Введение упрощенной регистрации машин в новых регионах объяснили

Введение упрощенной регистрации машин в новых регионах объяснили

Упрощение регистрации автомобилей в новых регионах необходимо для того, чтобы они находились в правовом поле Российской Федерации, объяснил автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

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