В Ивановской области появилась новая льготная категория без её представителей

Региональный закон о льготниках нужно было привести в соответствие с федеральным.В Ивановской области Дума внесла изменения в региональный закон «О форме и порядке социального обслуживания и поддержки отдельных граждан».
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