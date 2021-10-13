Польский эксперт Якубик заявил, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за энергокризиса

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз может оштрафовать "Газпром" из-за скачка газовых цен. Об этом в интервью польскому Radio Maryja завил эксперт Войцех Якубик.
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