Дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении 21-летнего жителя Новосибирской области

Житель Бердска проявил неуважение к обществу и защитникам Отечества.Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Бердска, которого подозревают в реабилитации нацизма.