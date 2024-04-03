Дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении 21-летнего жителя Новосибирской области

Житель Бердска проявил неуважение к обществу и защитникам Отечества.Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Бердска, которого подозревают в реабилитации нацизма.
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