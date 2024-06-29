Банк ВТБ подтвердил участие в развитии Пермского края

Сотрудничество будет осуществляться в рамках концессионных соглашений.В ходе рабочей встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин заявил о готовности банка к сотрудничеству в реализации значимых инфраструктурных проектов региона.