Посол России в Эквадоре рассказал о ситуации в стране

Ситуация в Эквадоре всë еще непростая, вспышки насилия и агрессии против населения, а также стычки бандитов с силовиками продолжаются, однако это не может изменить намерения властей страны бороться с преступностью и террористическими организациями, которые посягают на суверенитет государства.
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