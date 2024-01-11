Посол России в Эквадоре рассказал о ситуации в стране

Ситуация в Эквадоре всë еще непростая, вспышки насилия и агрессии против населения, а также стычки бандитов с силовиками продолжаются, однако это не может изменить намерения властей страны бороться с преступностью и террористическими организациями, которые посягают на суверенитет государства.