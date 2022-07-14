В Мурманской области пройдет VII Арктический фестиваль «Териберка»

16-17 июля в Териберке в рамках официальной программы председательства Российской Федерации в Арктическом Совете пройдет VII Арктический фестиваль «Териберка» 16-17 июля в Териберке в рамках официальной программы председательства Российской Федерации в Арктическом Совете пройдет VII Арктический фестиваль «Териберка» В первый день фестиваля, 16 июля, в рамках деловой программы впервые состоится публичный отчет о реализации проекта «Арктическая кухня» в Мурманской области, где подведут итоги первого этапа проекта, расскажут о методических успехах, проблемах массового внедрения, тиражируемой практике, а также представят стратегию развития арктической кухни в туристической инфраструктуре и гастрономического туризма.