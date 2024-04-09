Военэксперт Алехин: в первую очередь в Харькове уничтожается логистика

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему основными целями Вооруженных сил России в Харькове и Харьковской области являются энергетические и промышленные предприятия, а также железнодорожные и транспортные узлы.
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