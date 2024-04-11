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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Феномен «цифрового воскрешения»: в Китае научились создавать копии умерших родственников

Феномен «цифрового воскрешения»: в Китае научились создавать копии умерших родственников

Ученые в КНР сумели сделать реальностью идею из научно-фантастических книг и сериалов. Теперь китайские нейросети могут создавать цифровые копии родственников и друзей заказчика, которые уже покинули этот мир.

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