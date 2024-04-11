Феномен «цифрового воскрешения»: в Китае научились создавать копии умерших родственников

Ученые в КНР сумели сделать реальностью идею из научно-фантастических книг и сериалов. Теперь китайские нейросети могут создавать цифровые копии родственников и друзей заказчика, которые уже покинули этот мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии