Стало известно, какие стикеры чаще всего отправляют друг другу зумеры

Российское геосоциальное приложение Blink провело исследование среди своих пользователей – молодых людей в возрасте 14-27 лет, чтобы выяснить, какие аудиостикеры представители поколения Z отправляли друг другу за последний год.
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