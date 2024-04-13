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Стало известно, какие стикеры чаще всего отправляют друг другу зумеры

Стало известно, какие стикеры чаще всего отправляют друг другу зумеры

Российское геосоциальное приложение Blink провело исследование среди своих пользователей – молодых людей в возрасте 14-27 лет,  чтобы выяснить, какие аудиостикеры представители поколения Z отправляли друг другу за последний год.

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