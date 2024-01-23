Спасение пенсионера, нарушение ПДД и ограбление: сводка происшествий по Кузбассу

Момент кражи 200 килограммов топлива попал на камеру квадрокоптера. Полицейские задержали водителя цистерны,, когда он сливал нефтепродукт в специально оборудованный тайник в районе станции Егозово-Красноярка.
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