NQ Mini - Mid Week Analysis (Jul 17, 2024) Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! WealthHak Mid week analysis for the week - Assume bearish trend for Wednesday or Thursday - Bullish reversal for Friday Let's see!.
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