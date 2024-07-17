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NQ Mini - Mid Week Analysis (Jul 17, 2024)

NQ Mini - Mid Week Analysis (Jul 17, 2024)

NQ Mini - Mid Week Analysis (Jul 17, 2024) Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! WealthHak Mid week analysis for the week - Assume bearish trend for Wednesday or Thursday - Bullish reversal for Friday Let's see!.

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