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  • Михаил Сартин
    С ним ни-кто разговаривать не будет, его нет, и он ни-кто. Пусть попробует перевыборы провести.Зеленский готовит...
  • Андрей Шишинов
    " США видят в них только конкурента, а не союзника,"                                                                 ...Бизнес в Европе ж...
  • Юрий Золотарев
    ХРЕНУШКИ ему (просроченному!), а не "переговоры"!!  Выметайся из под Курска, затем - из Донбасса, потом - из Одессы, ...Зеленский готовит...

Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили, каждый о своем

Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили, каждый о своем

Эти двое все-таки встретились и поговорили.  Как сообщают американские СМИ, после недолгих заочных препирательств, в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр» все-таки состоялась встреча кандидата в президенты США от республиканцев и Владимира Зеленского.

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