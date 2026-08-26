На ВДНХ запустят киноаттракцион «Видеоспиннер 360»

Главная выставка страны опубликовала программу мероприятий на Праздник кино, который пройдет 29 августа: запланированы курсы актерского мастерства, показы кинофильмов и съемки собственных — в том числе, с помощью киноаттракциона «Видеоспиннер 360».
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