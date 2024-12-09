Герой России Хименко в одиночку отразил атаку военных ВСУ под Соледаром

Даже будучи раненым, он помог освободить школу от грузинских наёмников.Заместитель командира взвода с позывным Химик, Герой России Алексей Хименко в одиночку отбился от группы украинских военных во время боёв в посёлке Бахмутское, что близ Соледара.
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