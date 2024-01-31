Стало известно, студенты из каких стран получают образование в Туле

Грызть обычный гранит науки или добавить к нему привкус перца чили, кленового сиропа или тульского пряника? Каждый сам выбирает Альма-матер: одни – через дорогу от дома, а другие – на соседнем континенте.
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