Трамп допустил, что США получат от сделки с Украиной по недрам свыше $350 млрд

Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире телеканала NewsNation, что США могут получить по соглашению с Украиной о недрах более $350 млрд «Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше $350 млрд», — сообщил глава государства и отметил, что редкоземельные металлы являются «большим активом» Киева.