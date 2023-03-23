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Politico: ФРГ и Франция столкнулись с разногласиями в вопросе запрета автомобилей с ДВС

Politico: ФРГ и Франция столкнулись с разногласиями в вопросе запрета автомобилей с ДВС

Берлин и Париж категорически разошлись во взглядах в вопросах введения запрета на машины с двигателем внутреннего сгорания и ядерной энергетики.

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