Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Итог проводимой политики со стороны государства. Если убрать всех тех кто получил гражданство России за последние 30 ...Во Владимирской о...
  • Андрей
    Укробасня...Русский боец встр...
  • Людмила Галена
    Увидем интервью - напишем!"Невменяемые" из ...

Дефицит снарядов в ВСУ приобретает катастрофические масштабы

Дефицит снарядов в ВСУ приобретает катастрофические масштабы

Разница с русским применением боеприпасов составляет один к десяти – Wall Street JournalРезкое снижение количества боеприпасов в распоряжении ВСУ приводит к тому, что на фронте образовался критический перекос в пользу русской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх