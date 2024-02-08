Дефицит снарядов в ВСУ приобретает катастрофические масштабы

Разница с русским применением боеприпасов составляет один к десяти – Wall Street JournalРезкое снижение количества боеприпасов в распоряжении ВСУ приводит к тому, что на фронте образовался критический перекос в пользу русской армии.
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