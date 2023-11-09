Президент России В. Путин провел встречу с заместителем председателя ЦВС КНР

8 ноября, Москва /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин в среду по местному времени в Москве провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета /ЦВС/ КНР Чжан Юся, прибывшим в российскую столицу с визитом.
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