Сообщества c обоих берегов Днестра получат поддержку

Сообщества с обоих берегов Днестра получат поддержку в части претворения в жизнь местных инициатив в таких областях, как приспособление к изменениям климата, сокращение риска стихийных бедствий и повышение энергетической эффективности, передает IPN.
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