Певица Соя (настоящее имя — Асият Сайгидова. — Прим. ред.) представила новый трек «Без тебя», который некоторые слушатели связали с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.
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