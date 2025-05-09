Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Анатолий Страшко
    Вот весёлая статья! Спасибо автору. Посмеяться можно.Протухшие санкции...
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Где "львы Ким Чен Ына"? Молчит Москва, молчит Пхеньян, трясётся Киев

Где "львы Ким Чен Ына"? Молчит Москва, молчит Пхеньян, трясётся Киев

  Эксперт предположил, куда исчез спецназ КНДР после Курской операции Противник явно растерян: после того, как российские силы освободили Курскую область, украинским боевикам начали мерещиться призраки северокорейских военных на разных участках фронта.

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