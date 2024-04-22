«Просим исключить такие ситуации»: в ОмГУ отреагировали на информацию о том, что ректор Замятин заимствовал для диссертации главу из чужой работы.
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«Просим исключить такие ситуации»: в ОмГУ отреагировали на информацию о том, что ректор Замятин заимствовал для диссертации главу из чужой работы.