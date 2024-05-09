Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Чите

За пешими парадными расчетами возглавили колонну техники исторические образцы вооружения времен Второй Мировой войны – танк Победы - Т-34, противотанковая артиллерийская установка СУ-100, а также легендарный грузовик времен войны – ЗИС-5 «Захар».
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