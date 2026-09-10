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XRP: дефицит монет на Binance упал до минимума за год

Индекс дефицитности XRP на Binance продолжает стремительно снижаться. После пикового значения около 0,9, зафиксированного в июле, показатель перешел в устойчивый нисходящий тренд и опустился примерно до -0,29.

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