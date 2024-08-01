Подразделения Армии Российской Федерации начали подходить к окраинам населённого пункта Красноармейск, угрожая перерезать пути, под которым снабжается большая часть войск ВС киевского режима на данном участке линии боевого соприкосновения.
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