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Влияние креатина на мышечную массу и силу у взрослых без тренировок

Креатин, естественное вещество, вырабатываемое организмом и поступающее с пищей, играет ключевую роль в энергетическом обмене и функционировании мышц.

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