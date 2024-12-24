Соучредитель MarginFi создал новый и важный продукт для блокчейна Solana. Почему он подвергся критике?

После ухода из Solana DeFi проекта MarginFi в апреле, один из его сооснователей, Эдгар Павловски, занялся разработкой Paladin – клиента Solana, предназначенного для защиты валидаторов от так называемых сэндвич-атак и повышения их вознаграждений за блок.
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