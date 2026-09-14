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Что произошло на показе COS в Нью-Йорке: глава CFDA силой удерживал активистов PETA

Что произошло на показе COS в Нью-Йорке: глава CFDA силой удерживал активистов PETA

Показ шведского бренда COS, входящего в группу H&M, в рамках Недели моды в Нью-Йорке 13 сентября прервали активисты организации PETA.

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