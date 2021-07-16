Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Старайтесь ребята! Хлеб дорожает.Аграрии собрали в...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Между акционером и аУкционером две бааальшие разницы 😁Известный аукцион...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Севастопольцы совершили подвиг и отстояли своё российское достоинство в период незаконной приписки к квазиукраине. Го...Город русских мор...

Специалисты Минимущества оперативно реагируют на проблемные вопросы граждан, поднимаемые на личных приемах председателя профильного комитета ГС

Специалисты Минимущества оперативно реагируют на проблемные вопросы граждан, поднимаемые на личных приемах председателя профильного комитета ГС

Специалисты министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым приняли участие в очередном приеме граждан, проведенным председателем комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям Евгенией Добрыня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх