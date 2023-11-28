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Директор «Боруссии»: «Вопрос религии радикализируется и не объединяет, политика теряет популярность. Футбол – единственный социальный клей, помимо музыки»

Директор «Боруссии»: «Вопрос религии радикализируется и не объединяет, политика теряет популярность. Футбол – единственный социальный клей, помимо музыки»

– Пандемия коронавируса стала проблемой, но телевизионные деньги быстро снова появились. Вы представляете, в каком случае это может прекратиться? – Пока люди интересуются футболом, я не думаю, что это закончится.

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