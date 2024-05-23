112: руководство СНТ под Истрой неоднократно жаловалось на сгоревший хостел

СМИ сообщили, что на сгоревший в городском округе Истра хостел регулярно подавали жалобы.Руководство СНТ «Снегирь» в городском округе Истра, в котором располагался сгоревший хостел, неоднократно подавало на него жалобы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии