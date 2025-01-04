Какие цвета будут модными в 2025 году по версии Pantone

Каждый год Pantone, известный институт цвета, объявляет, какие оттенки будут в центре внимания. Эти объявления вызывают большой интерес в модной индустрии, которая будет ориентироваться на них в течение всего года, и многие бренды создадут свои новые коллекции в этих цветах.
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