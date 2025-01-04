НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

5 подписчиков

Какие цвета будут модными в 2025 году по версии Pantone

Какие цвета будут модными в 2025 году по версии Pantone

Каждый год Pantone, известный институт цвета, объявляет, какие оттенки будут в центре внимания. Эти объявления вызывают большой интерес в модной индустрии, которая будет ориентироваться на них в течение всего года, и многие бренды создадут свои новые коллекции в этих цветах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх